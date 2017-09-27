Среда, 27 сентября 2017, 15:58 мск

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Наука

«Роскосмос» и NASA готовы создать окололунную базу DSG

«Роскосмос» и NASA готовы создать окололунную базу DSG
Фото: Роскосмос

Российско-американский проект по постройке окололунной станции Deep Space Gateway позволит России открыть новые возможности в космической промышленности. Такое заявление сделал глава «Роскосмоса» Игорь Комаров на Международном астронавтическом конгрессе-2017 в Австралии.

Также отмечается, в проекте смогут принять участие такие страны как Китай, Индия и другие члены БРИКС. Первые модули могут появиться на окололунной орбите уже в 2024-2026 году, передает РИА «Новости». «Это откроет новые возможности по использованию мощностей нашей промышленности. Конечно, наиболее серьезные наработки имеются у РКК «Энергия». Мы надеемся, что это предприятие сыграет серьезную роль в унификации мировых стандартов (для создания станции – прим. ред.)», – сказал Комаров.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.09.17

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