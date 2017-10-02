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NASA: Черную дыру покинул массивный неопознанный объект

NASA: Черную дыру покинул массивный неопознанный объект
Фото: nasa.gov

Астрономы NASA зафиксировали аномальное поведение одной из черных дыр. Как передает ряд СМИ, по мнению астрофизиков, черную дыру покинул массивный неопознанный объект, сопоставимый по размерам с планетой.

Подозрительную активность удалось обнаружить при помощи одного из орбитальных телескопов NASA. По предварительным данным американских специалистов, объект является планетой.

Данный факт противоречит современным представлениям ученых о структуре черных дыр и процессах проистекающих в них. Согласно общепринятой теории, они могут лишь притягивать к себе объекты, но не отталкивать их. Сейчас информация об аномальном поведении черной дыры проверяет другие астрономы.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.10.17

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