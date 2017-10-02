NASA: Черную дыру покинул массивный неопознанный объект

Астрономы NASA зафиксировали аномальное поведение одной из черных дыр. Как передает ряд СМИ, по мнению астрофизиков, черную дыру покинул массивный неопознанный объект, сопоставимый по размерам с планетой.
Подозрительную активность удалось обнаружить при помощи одного из орбитальных телескопов NASA. По предварительным данным американских специалистов, объект является планетой.
Данный факт противоречит современным представлениям ученых о структуре черных дыр и процессах проистекающих в них. Согласно общепринятой теории, они могут лишь притягивать к себе объекты, но не отталкивать их. Сейчас информация об аномальном поведении черной дыры проверяет другие астрономы.
Вашингтон, Иван Гридин
Вашингтон. Другие новости 02.10.17
Ректор свердловского вуза избрана вице-президентом РАН. / Всю неделю жители Урала смогут наблюдать ночные пролеты МКС. / К Земле летит очередной опасный астероид. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»