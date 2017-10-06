Развод по наследству: ученые нашли генетические причины распада браков

Группа американских и шведских ученых провела исследование, по результатам которого выяснилось, что дети, выросшие у разведенных родителей, чаще всего несчастны в семейной жизни, что приводит к новым разводам. Таким образом, специалисты пришли к выводу: счастливый брак закладывается на генном уровне и передается по наследству.

Ученые проанализировали записи о заключении и расторжении браков в Швеции, итоги исследования были опубликованы на сайте Университета Содружества Виргинии (США). Особое внимание было обращено на статистику разводов в парах, в которых родители обоих партнеров тоже разошлись еще до свадьбы детей. Оказалось, что в таких семьях частота расставаний самая высокая.

По мнению исследователей, причины кроются в том, что взросление детей с разведенными родителями подрывает их веру в брак, навыки межличностного общения находятся на низком уровне, они ведут себя эгоистично и замкнуто, что в результате приводит к новым разводам.

При этом молодожены, чьи родители находятся в счастливом браке, стремятся находить выход из конфликтных ситуаций и идут на компромисс в семейных конфликтах. Однако ученые считают, что дело не только в психологии, когда дети воспринимают базовые шаблоны поведения своих родителей, но и в генетике.

«Это довольно существенное открытие. Почти вся предыдущая литература подчеркивала, что развод «передавался» из поколения в поколение в силу психологических факторов. Результаты нашей работы противоречат этому, ставя во главу унаследованный от родителей набор генов», – сказал один из авторов исследования профессор психиатрии и молекулярной генетики из Школы медицины VCU Кеннет Кендлер.

Впрочем, по мнению ученых, генетическая предрасположенность к разводу может быть преодолена при помощи квалифицированной психологической помощи.

Октябрь 6, Зоя Осколкова

Октябрь 6. Другие новости 06.10.17

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