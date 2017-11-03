Ученые назвали главные причины разводов

Ученые из Университета Мичигана определили самые распространенные причины разводов, пишет ресурс Phys.org. Ученые посвятили исследованию 16 лет. Они брали интервью у 355 супружеских пар. Вопросы касались напряжения в отношениях и взаимных обид.

На основе полученных данных они пришли к выводу, что чаще расходились те супружеские пары, в которых мужчины говорили о низком уровне взаимной напряженности, в то время как женщины были больше недовольны совместной жизнью.

Отмечается также, что при этом женщины в таких ситуациях подавали на развод вдвое чаще. Авторы исследования считают, что это может свидетельствовать о том, что по мнению представительниц прекрасного пола мужчины вносили недостаточный вклад в развитие отношений и не хотели менять свое поведение.

Кроме того, ученые выяснили, что в начале отношений женщины склонны переживать больше мужчин, однако с течением времени ученые фиксируют у мужей постепенный рост уровня недовольства. «Возможно, женщины имеют более реалистичные ожидания в отношении брака, в то время как мужья поначалу склонны их идеализировать», – полагает руководитель исследования Кира Бердитт, пишет РИА «Новости».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 03.11.17

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