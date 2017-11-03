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Пятница, 3 ноября 2017, 13:37 мск

российское информационное агентство 18+

Наука

Ученые назвали главные причины разводов

Ученые назвали главные причины разводов

Ученые из Университета Мичигана определили самые распространенные причины разводов, пишет ресурс Phys.org. Ученые посвятили исследованию 16 лет. Они брали интервью у 355 супружеских пар. Вопросы касались напряжения в отношениях и взаимных обид.

На основе полученных данных они пришли к выводу, что чаще расходились те супружеские пары, в которых мужчины говорили о низком уровне взаимной напряженности, в то время как женщины были больше недовольны совместной жизнью.

Отмечается также, что при этом женщины в таких ситуациях подавали на развод вдвое чаще. Авторы исследования считают, что это может свидетельствовать о том, что по мнению представительниц прекрасного пола мужчины вносили недостаточный вклад в развитие отношений и не хотели менять свое поведение.

Кроме того, ученые выяснили, что в начале отношений женщины склонны переживать больше мужчин, однако с течением времени ученые фиксируют у мужей постепенный рост уровня недовольства. «Возможно, женщины имеют более реалистичные ожидания в отношении брака, в то время как мужья поначалу склонны их идеализировать», – полагает руководитель исследования Кира Бердитт, пишет РИА «Новости».

Вашингтон, Иван Гридин

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© 2017, РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, В мире, Наука, Общество, Россия, США,

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