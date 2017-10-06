Ученые обнаружили в космосе опасность страшнее радиации

Специалисты Центра высотной, космической и экстремальной медицины при Университетском колледже Лондона считают, что микроорганизмы, обитающие в воздухе и на поверхности космического корабля, несут большую угрозу здоровью людей, чем радиация и невесомость.

Ученые исследовали пробы, взятые с модели космического корабля, в котором проводился проект «Марс 500». В течение 520 дней шесть членов экипажа были заперты в помещении площадью около 180 кв. м. Таким образом, удалось сымитировать условия полета на Марс.

В результате анализа 360 образцов микроорганизмов биологи выяснили, что чаще всего на различных поверхностях доминируют стафилококки и бациллы. Если учесть тот факт, что в космическом пространстве у членов экипажа снижается иммунитет, а болезнетворные бактерии приводят к лекарственной резистентности, это может стать серьезной проблемой, пишет The Guardian.

Создать стерильные условия на борту космического корабля невозможно. В таких условиях необходимо контролировать динамику развития микросреды и избегать потенциально опасных микробов, отмечают ученые.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 06.10.17

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