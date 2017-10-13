NASA выяснило причины рекордных выбросов CO2 в атмосферу

В 2015-2016 годах на Земле были зафиксированы рекордные за последние две тысячи лет выбросы углекислого газа в атмосферу. По мнению ученых, причиной тому стали последствия непредсказуемого природного феномена в экваториальной части Тихого океана – теплого течения, получившего название Эль-Ниньо.

Исследователи пришли к выводу, что из-за него в одних регионах планеты отмечалась засуха, в других – небывалая жара. Такие данные озвучила сотрудница одной из лабораторий НАСА Энмари Элдеринг. По ее словам, самые большие выбросы углекислого газа в атмосферу отмечались в тропических районах Южной Америки, Африки и Индонезии. Ученые основывают свои выводы на анализе данных со спутника OCO-2, который был выведен на орбиту в 2014 году, передает РИА «Новости».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.10.17

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