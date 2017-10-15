NASA предупредило о падении двух метеоритов у российских границ

Специалисты американского космического агентства NASA предупредили о вероятном падении двух метеоритов на границе России и Казахстана.

По прогнозам астрономов, основанных на данных со спутников, небесные тела «атакуют» Землю 17 октября.

Ученые полагают, что метеориты не сгорят полностью в атмосфере и достигнут поверхности нашей планеты.

При этом отмечается, что метеоритные осколки упадут за пределами территории населенных пунктов, поэтому опасности для людей представлять не будут, передает riafan.ru.

Российские специалисты пока не подтвердили сведения о приближении небесных тел.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.10.17

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