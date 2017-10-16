Астроном: человечество не готово к освоению космоса

Ученый-астрофизик Руперт Герцер заявил, что человечество не готово к космическим путешествиям, а амбиции ученых могут погубить первых исследователей глубин вселенной, так как люди не изобрели хорошей защиты от угроз, подстерегающих человека за пределами родной планеты.

В ходе лекции перед студентами МГУ Руперт Герцер заявил, что освоение космоса на данном этапе развития может нести гибель человечеству. В пример ученый привел множественные заболевания, которые возникают у людей после космических полетов. В частности, у астронавтов растет риск инфарктов, инсультов, проблемы сердечно-сосудистой системы, нередкими являются случаи обнаружения новообразований.

При этом амбиции ряда ученых не соизмеримы с возможностями мировой науки. По словам Герцера, прежде чем познавать тайны вселенной в долгих космических путешествиях, нужно вывести на качественно новый уровень техническую составляющую миссий. Необходимо изобрести средства надежной защиты от радиации, а также разработать двигатели, которые позволят преодолевать огромные пространства.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.10.17

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