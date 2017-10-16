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Понедельник, 16 октября 2017, 18:16 мск

российское информационное агентство 18+

Наука

Ученые: Поедание человеческой плаценты опасно для здоровья

Ученые: Поедание человеческой плаценты опасно для здоровья

Употребление послеродовой плаценты в пищу, как это делают некоторые матери, не приносит никакой пользы женскому организму и даже может навредить, так как в этом органе содержатся токсические вещества. Об этом заявили ученые из Медицинского центра Вейла Корнелла. Статья, посвященная их исследованиям, опубликована в American Journal of Obstetrics and Gynecology, пишет Science Alert.

Плацента – орган, формирующийся в организме матери во время беременности. Он прикреплен к стенке матки и обеспечивает связь между организмом матери и развивающимся плодом, который соединен с ней посредствам пуповины и получает через нее питательные вещества и кислород. Кроме того, плацента выполняет защитную функцию, пропуская к зародышу часть антител и поглощая некоторые вредные вещества. Во время родов она выходит через половые пути вслед за ребенком.

Отмечается, что некоторые матери прибегают к плацентофагии – употреблению в пищу плаценты. По мнению приверженцев данного действия, поедание этого органа позволяет восполнить дефицит витаминов и микроэлементов. Но исследование показало, что содержание в эмбриональной ткани таких элементов, как железо, цинк и селен, незначительно. Более того, из-за защитной функции плаценты в ней накапливается много тяжелых металлов и ядовитых соединений и веществ, например, мышьяк, кадмий, кобальт, свинец и ртуть.

Исследователи сообщили, что Центры по контролю и профилактике заболеваний США выпустили доклад, в котором описывается случай заражения новорожденного инфекцией Streptococcus agalactiae от кормящей грудью матери, принимавшей таблетки с порошком плаценты, в которых и содержались эти опасные бактерии, отмечает «Лента.ру».

Москва, Иван Гридин

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