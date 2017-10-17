Российские ученые изобрели способ получать топливо из воздуха

Новосибирские исследователи из Института катализа имени Борескова разработали технологию, которая позволит перерабатывать углекислый газ, взятый из воздуха, в метан. В перспективе метод можно будет применять в труднодоступных местах, куда сложно и дорого доставлять традиционное топливо.

«Особенность предложенной новосибирскими учеными идеи заключается в том, что углекислый газ предлагается брать непосредственно из воздуха – вместо того чтобы поглощать из дыма тепловых электростанций, работающих на углеводородном топливе», – сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

Суть методики заключается в том, что водород, полученный из воды с помощью электролиза, взаимодействует с углекислым газом при повышенной температуре в присутствии катализатора, в результате получается метан. При этом побочный продукт – чистый кислород – свободно выпускается в атмосферу.

Для эффективного сбора углекислого газа из воздуха ученые разработали специальный материал на основе оксида алюминия и с добавлением карбоната калия, который впитывает газ словно губка. Технологию еще предстоит доработать, так как в настоящее время требуется нагревание до 300 градусов Цельсия.

Ученые отмечают, что метод позволяет производить метан в труднодоступных местах, где есть электрогенератор, работающий от альтернативного источника энергии.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 17.10.17

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