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Наука

Российские ученые изобрели способ получать топливо из воздуха

Российские ученые изобрели способ получать топливо из воздуха

Новосибирские исследователи из Института катализа имени Борескова разработали технологию, которая позволит перерабатывать углекислый газ, взятый из воздуха, в метан. В перспективе метод можно будет применять в труднодоступных местах, куда сложно и дорого доставлять традиционное топливо.

«Особенность предложенной новосибирскими учеными идеи заключается в том, что углекислый газ предлагается брать непосредственно из воздуха – вместо того чтобы поглощать из дыма тепловых электростанций, работающих на углеводородном топливе», – сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

Суть методики заключается в том, что водород, полученный из воды с помощью электролиза, взаимодействует с углекислым газом при повышенной температуре в присутствии катализатора, в результате получается метан. При этом побочный продукт – чистый кислород – свободно выпускается в атмосферу.

Для эффективного сбора углекислого газа из воздуха ученые разработали специальный материал на основе оксида алюминия и с добавлением карбоната калия, который впитывает газ словно губка. Технологию еще предстоит доработать, так как в настоящее время требуется нагревание до 300 градусов Цельсия.

Ученые отмечают, что метод позволяет производить метан в труднодоступных местах, где есть электрогенератор, работающий от альтернативного источника энергии.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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