Японцы нашли пещеру для колонизации Луны

На поверхности Луны обнаружена пещера, протяженность которой составляет порядка 50 километров. Данные были получены аппаратом Kaguya. Специалисты считают, что находка – послужит убежищем для астронавтов, которые высадятся на естественный спутник Земли, если это потребуется, пишет The Japan Times.

Эксперты уверены, что пещера была сформирована 3,5 млрд лет назад в результате вулканической активности. Она находится под комплексом лавовых куполов, называемых холмами Мариуса. Орбитальный спутник Луны изначально обнаружил в поверхности небесного тела дыру диаметром и глубиной в 50 метров. Дальнейшие радиоволновые исследования показали, что она является входом в длинную лавовую трубку.

По мнению астрономов, данное образование послужит хорошим местом для строительства постоянной базы для астронавтов, так как будет защищать людей от солнечной радиации и космических лучей, заявили в японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA, Japan Aerospace eXploration Agency).

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 18.10.17

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