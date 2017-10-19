Ученые: Человечество на пороге Армагеддона из-за гибели насекомых

В Германии значительно сократилась численность крылатых насекомых, что по мнению международной группы ученых представляет угрозу для жизни на Земле. Начиная с 1989 года, исследователи собрали более 1500 проб насекомых при помощи палаточных ловушек, которые были установлены в 63 районах Германии.

Оказалось, что за 27 лет общая численность этих живых существ снизилась на 76%, пишет Plos One. По мнению экспертов, несмотря на то, что замеры проводились лишь на территории заповедников Германии, численность насекомых снизилась во всех районах, где развито сельское хозяйство.

Ученые считают, что падение численности шестилапых произошло из-за деятельности человека, в результате которой идет уничтожение естественной среды их обитания. Кроме того, исследователи уверены, что негативное влияние на популяции насекомых оказывают пестициды и глобальное потепление.

«Кажется, человечество делает огромные участки земли непригодными для большинства форм жизни и в настоящее время находится на пути к экологическому Армагеддону. Если мы потеряем насекомых, тогда все рухнет», – считает профессор Дэйв Гулсон из университета Сассекса, передает Runews24.ru.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 19.10.17

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