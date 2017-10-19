NASA: разряды электричества не позволят строить базы на лунах Марса

Вспышки и корональные выбросы материи на Солнце могут заряжать поверхность Фобоса и Деймоса, спутников Марса, что сделает их опасными для спускаемых модулей и орбитальных зондов, а также для будущих марсонавтов, заявили в NASA.

«Мы обнаружили, что астронавты или роверы, путешествующие по той стороне Фобоса, которая повернута в сторону от Солнца и смотрит на Марс, будут накапливать большие разряды статического электричества. Они вряд ли будут угрожать здоровью марсонавтов, но они будут мешать работе электроники скафандров и других приборов, которые нам придется защитить от таких воздействий», – пояснил Уильям Фаррелл из Центра космических полетов имени Годдарда в Гринбелте (США).

Фаррелл и его коллеги открыли неожиданный источник опасности, который может значительно затруднить постройку подобных баз. Они изучили данные, которые зонд MAVEN собирал во время столкновений выбросов солнечной плазмы с атмосферой Марса. Внимание ученых привлекли вспышки ультрафиолета. Они считают, что частицы солнечной плазмы будут еще сильнее воздействовать на луны Марса, выбивая с ее поверхности электроны. Это побудило их просчитать, как сильно «заряжается» их поверхность при столкновениях с подобными выбросами, и будет ли это статическое электричество угрожать жизни людей.

Как оказалось, на ночной стороне Фобоса, где эти электроны не будут нейтрализоваться ионами солнечного ветра, будут возникать области, способные порождать мощные разряды статического электричества, чье напряжение будет составлять несколько десятков тысяч вольт в том случае, если по ним пройдет астронавт в тефлоновом скафандре. Эти разряды не будут угрожать жизни людей, но они легко смогут повредить электронику и различные датчики, если обитатель базы коснется любой проводящей поверхности после подобной прогулки.

Сила этих разрядок, по словам планетологов, будет особенно высокой во время вспышек на Солнце, но при этом они будут существовать и при относительно «спокойной» космической погоде. Все это, как считают Фаррелл и его коллеги, заметно осложняет планы по изучению спутников Марса и постройке баз на их поверхности.

Фобос и Деймос очень небольшие спутники. Диаметр первого составляет 22 км, второго – и 12 км. Они удалены от планеты всего на 10 тыс. и 23 тыс. км соответственно. Сегодня многие ученые считают, что обе этих луны являются не планетами, а астероидами, захваченными притяжением Марса в далеком прошлом. Кроме того, ученые полагают, что из-за сближения с Марсом Фобос будет разрушен и превратится в гигантское кольцо пыли уже через 20-40 млн лет, а Деймос, наоборот, удаляется от него и в далеком будущем он «сбежит» от красной планеты.

Сейчас ученые с трудом могут объяснить, почему это происходит, и то, как Деймос и Фобос могли оказаться на своих текущих орбитах, передает РИА «Новости». Недавно астрономы предположили, что в прошлом Марс мог обладать тремя лунами, одна из которых уже упала на его поверхность.

Планы NASA по освоению Марса практически всегда включают в себя идею строительства первой базы не на поверхности красной планеты, а на одной из двух его лун. Это, как считают авторы подобных планов, заметно уменьшит расходы на доставку грузов на Марс и позволит освоить его быстрее, чем при проведении «прямых» посадок на его поверхность.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.10.17

Ученые нашли неизвестные соединения в кольцах Сатурна. / Ученые разработали вакцину от лишнего веса. / Ученые: Человечество на пороге Армагеддона из-за гибели насекомых. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»