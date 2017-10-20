Пусть не расслабляются! Ученые запретили уступать место пожилым в транспорте

Уступая место в общественном транспорте пожилым людям, мы фактически вредим их здоровью. К таким выводам пришла группа британских ученых во главе с хирургом-ортопедом Скартелтт МакНелли.

Исследователи проверили взаимосвязь между физической активностью и социальным обеспечением для пожилых людей. Статья с результатами проделанной работы опубликована в журнале British Medical Journal. Ученые призвали различать последствия старения и отсутствия физической активности. По их словам, людям в возрасте вполне по силам с помощью постоянных упражнений «помолодеть» на десять лет.

«Нам нужно поощрять активность по мере старения, а не призывать людей отдыхать. И хорошенько подумайте, прежде чем уступать место в автобусе или поезде пожилому человеку. Стоять – отличное упражнение для них», – заявил коллега МакНелли, профессор Муир Грэй. «Множество болезней у пожилых людей связано не с возрастом, а с отсутствием активности. Чем больше мы упражняемся, тем лучше», – отметила сама МакНелли.

Как передает РИА «Новости», по ее словам, даже пожилым людям, отправленным на лечение в стационар, нужно стараться находить время на приседания или прогулки по коридорам. Группа ученых во главе с Манелли отмечает, что общество должно измениться так, чтобы у людей среднего и старшего возраста было больше возможностей для активного отдыха.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 20.10.17

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