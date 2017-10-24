Ученые: Хочешь стать полиглотом? Водка в помощь!

Те, кто изучают иностранные языки зачастую сталкиваются со значительными трудностями, когда хотят на нем заговорить. Британские ученые выяснили, что непринужденно преодолеть лингвистический барьер позволяет алкоголь.

Открытие сделали ученые из Университета Ливерпуля, Маастрихтского университета и Королевского колледжа Лондона. В эксперименте участвовали 50 добровольцев – жителей Германии. Они занимались изучением голландского, пребывая в Нидерландах. Им предложили общаться на изучаемом ими языке с его носителями, передает Insider.

Перед началом исследования испытуемых разделили на две группы. Одна из них получила перед беседой с носителями изучаемого ими языка алкогольный коктейль. В его состав входила водка. Другая группа получила аналогичный коктейль, но в нем не было спирта.

Разговоры собеседников были записаны на видео и пристально изучены. Исследователи пришли к выводы, что подвыпившие испытуемые испытывали куда меньше затруднений в беседе на не родном для них языке. У трезвых участников эксперимента дела обстояли весьма неважно. Также ученые отметили, что произношение подвыпивших «полиглотов» было куда лучше, чем у трезвых.

Ученые особенно обращают внимание, что такой благотворный эффект оказывают лишь минимальные дозы алкоголя. Они отмечают, что сильно опьяневшие люди вовсе не способны бегло говорить на иностранном языке, а также могут напрочь забыть все выученное ранее.

Авторы исследования уверены, что спиртное сыграло роль катализатора когнитивных процессов, активизировав работу мозга, сняв комплексы,, что позволило проще воспринимать иностранные слова и их перевод.

Напомним, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Наука. Другие новости 24.10.17

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