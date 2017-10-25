В Индонезии обнаружили «инопланетную» тварь

В Интернете появилось видео, на котором запечатлено жуткое, отдаленно похожее на мотылька существо. Оно обладает непонятными отростками, похожими на щупальца, покрытые ворсом. Они растут из брюха мотылька. За несколько суток запись набрала 40 млн просмотров.

Пользователи весьма шокированы увиденным. «Я бы сжег дом, если увидел это там», – пишет один из комментаторов. «Выглядит как пришелец», – заявил другой. Кроме того, автору видео посоветовали отдать существу ключи от квартиры и бежать. Специалисты в свою очередь считают, что героем ролика является моль вида Creatonotos Gangis. Самцы этих мотыльков имеют специальные трубки, корематы. Они необходимы им для привлечения самок в брачный период за счет распространения феромонов.

Джакарта, Иван Гридин

Джакарта. Другие новости 24.10.17

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