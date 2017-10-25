Ученые: Юные доноры могут вернуть молодость старикам

Введение стволовых клеток полученных в организмах молодых людей пожилым пациентам является эффективной терапией от старения. Такой вывод ученые сделали, проведя опыты на стариках. Оказалось, если пожилые люди будут получать вытяжку из костного мозга юного донора, они не только перестанут дряхлеть, время для них буквально повернется вспять.

Клинические испытания были признаны успешными, пишет The Journals of Gerontology. Ученые из США и Австралии использовали мезенхимальные стволовые клетки. Ранее стало известно, что, подсаженные во взрослый организм, они способны регенерировать костные, жировые и хрящевые ткани.

Участникам исследований в среднем было 78 лет. Им вводили препарат, полученный от доноров, возраст которых не превышал 45 лет. Через 6 месяцев пожилым пациентам проверили состав крови на различные показатели, физическую активность, общее состояние здоровья. Оказалось, что все без исключения стали чувствовать себя лучше. Кроме того, у пациентов повысился уровень белка, препятствующего развитию онкологических заболеваний.

Более глубокие исследования показали, что чужеродные стволовые клетки не вредят пожилым пациентам. Главное – правильно подобрать донора. Как передает «Утро.ру», идеальный вариант – здоровые младшие кровные родственники. Так что у людей появился дополнительный стимул рожать больше наследников – с их помощь есть все шансы прожить весьма долгую активную жизнь.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.10.17

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