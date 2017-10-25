В Солнечную систему впервые вторглась межзвездная комета

Астрономы впервые обнаружили в Солнечной системе комету, которая с большой вероятностью прилетела из межзвездного пространства. Она получила обозначение C/2017 U1 (PANSTARRS). По оценкам ученых, она движется по незамкнутой гиперболической орбите. Это означает, что она прилетела из-за пределов нашей планетной системы и вскоре вернется в межзвездное пространство. Сообщение об открытии новой кометы опубликовано на сайте Центра малых планет Международного астрономического союза.

Большинство известных науке комет движется по замкнутым эллиптическим орбитам. Период их обращения вокруг Солнца может составлять сотни лет, но они рано или поздно возвращаются. Гиперболические или параболические кометы имеют значительно более высокую скорость и летят по незамкнутым траекториям – это означает, что они могут посетить Солнечную систему только единожды, а потом улетают навсегда в межзвездное пространство.

Астрономам известно несколько десятков параболических и гиперболических комет, но для подавляющего большинства из них элементы орбиты измерены крайне неточно, поэтому они могут оказаться «обычными» кометами с крайне вытянутыми эллиптическими орбитами. Между тем, как передает Nplus1.ru, комета C/2017 U1 сильно отличается от них. По данным Центра малых планет, эксцентриситет ее орбиты составляет около 1,2, то есть она имеет заведомо гиперболическую траекторию. «Дальнешие наблюдения этого объекта крайне желательны... Этот объект может быть первым бесспорным случаем появления межзвездной кометы», – говорится в сообщении.

Представляет ли небесное тело угрозу для Земли, ученые не сообщают.

Москва, Иван Гридин

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