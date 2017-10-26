К Земле мчится гигантский астероид

Сегодня, 26 октября, к Земле приблизится огромный астероид. Его размеры составляют 470 метров в поперечнике, что в пять раз больше статуи Свободы, сообщает издание ToDay News Ufa. Объект получил название 2017 QV34.

По оценкам ученых, угрозы для всего живого на нашей планете данный астероид не представляет, так как пролетит мимо. По словам астрономов, в нынешнем году в значительной близости от Земли пролетели около 800 астероидов. Но ни один из них не представлял угрозы для планеты, хотя всякий раз при появлении «космических странников» в интернете можно было встретить сообщения о предстоящей катастрофе.

Специалисты NASA отмечают, что о возможном столкновении Земли с неким небесным телом они узнают за несколько лет до инцидента, пишет Runews24. Однако Челябинский метеорит ученые проглядели, и его падение стало полной неожиданностью.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.10.17

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