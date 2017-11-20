NASA: астероид-убийца неуклонно приближается к Земле

Исследователи NASA рассчитали траекторию астероида Апофис и пришли к выводу, что космическое тело может рухнуть на Землю в 2036 году. Падение столь крупного метеорита, вероятно, уничтожит все живое.

Апофис подойдет на опасное расстояние к Земле в 2029 и в 2036 годах. Предположительно, космический объект окажется в 32 тысячах километров от поверхности нашей планеты. Астероид весом 18 млн тонн может оказать гравитационное воздействие в первый свой приход, а во второй не исключено, что он упадет на Землю.

Несмотря на то, что Апофис – это не каменный булыжник, он состоит изо льда и пыли, его силу удара о Землю астрономы оценивают в 880 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения мощность ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму, ранее оценили от 13 до 18 мегатонн.

Даже если в момент столкновения части населения планеты удастся выжить, в последующем человечество добьют природные катастрофы – извержение вулканов, цунами и землетрясения, к полному уничтожению жизни на Земле приведет ядерная зима.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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