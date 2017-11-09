Ученые обнаружили очередной угрожающий Земле гигантский астероид

Астрономы обнаружили очередную потенциальную угрозу из космоса. Они засекли крупный астероид, представляющий опасность для Земли. Он получил имя 2017 UC45. На данный момент определить его размеры с высокой точностью не представляется возможным. По предварительным оценкам, в поперечнике он не менее 70 метров, но может достигать и 230 метров.

То есть он может быть размером со здание Московского государственного университета или даже больше, пишет Tdnu.ru. Астероид сблизится с нашей планетой 14 декабря 2017 года, в связи с чем он был внесен в список потенциально опасных объектов. Впрочем, по оценкам астрономов, вероятность столкновения 2017 UC45 с Землей весьма мала. По предварительным расчетам, он пролетит на удалении в 16,9 млн км от нашей планеты. Но риск столкновения все же возможен, если не в этом году, то во время следующего визита «космического странника».

Стоит отметить, что ежемесячно мимо Земли пролетает 20-30 астероидов, многие из которых ранее не были известны астрономам. За всеми объектами пристально следит научное сообщество.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.11.17

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