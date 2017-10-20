Ученые опасаются губительного для всего живого метеоритного дождя

Ученые высказали серьезные опасения из-за угрозы метеоритного дождя, который может обрушиться на Землю, что вызовет «ядерную зиму». Астрономы отмечают, что метеориты часто падают на Землю, но, как правило, они не превышают 1 метра в диаметре и полностью сгорают в атмосфере, не достигнув поверхности нашей планеты. Более крупные способны долететь до твердой поверхности.

Иногда «космические странники» могут нанести вред, разрушить инфраструктуру и даже покалечить или убить людей. К счастью, такое происходит крайне редко, отмечает ToDay News Ufa. Астрономы ведут круглосуточное наблюдение за околоземным космическим пространством, отслеживая опасные астероиды.

Относительно некрупные метеориты, такие как Челябинский, могут привести к жертвам, но настоящая катастрофа ждет все живое на Земле при падении массивного небесного тела, схожего с тем, после удара которого вымерли динозавры. Ученые отмечают, что, визит такого или нескольких действительно крупных объектов способен вызвать так называемую «ядерную зиму», наполнив атмосферу сажей и дымом. Кроме того, большие метеориты могут обогатить атмосферу оксидами азота, постепенно разрушив озоновый слой, который защищает нас от пагубной солнечной радиации.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.10.17

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