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Вторник, 31 октября 2017, 11:50 мск

российское информационное агентство 18+

Наука

Китайские астрономы спрогнозировали падение метеорита на Землю

Китайские астрономы спрогнозировали падение метеорита на Землю
Фото: NASA

Ученые КНР сообщили об опасном метеорите, который может рухнуть на Землю уже сегодня. Примечательно, что в базе NASA нет данных об этом космическом объекте.

Согласно прогнозам китайских специалистов метеорит G2-939 войдет в атмосферу Земли над Тихим или Индийским океаном. Однако в этот момент болид может сменить траекторию движения и упасть не в воду, а на территорию Китая или Индии.

Ученые предупреждают, что хотя по размерам метеорит не такой большой, как другие астероиды, о которых сообщалось ранее, но он представляет опасность, если долетит до поверхности в том месте, где живут люди.

Китайские астрономы отметили, что в базах данных NASA нет информации о G2-939. Это, по мнению ученых, может говорить о том, что американское космическое агентство не придает значения тем объектам, которые не угрожают США.

Пекин,

Пекин. Другие новости 31.10.17

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© 2017, РИА «Новый День»

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