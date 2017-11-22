Метеоритный дождь накроет три города в Поволжье

Над тремя городами Поволжья нависла угроза падения крупнейшего метеорита, сообщили в самарском клубе астрономов «АстроСамара». Опасения вполне обоснованы, так как данные об угрозе были озвучены на международной конференции в Рейкьявике (Исландия), и не вызвали критики научного сообщества.

По словам заместителя директора клуба Сергея Аверьянова, сейчас метеоритный поток движется в сторону Земли и достигнет нашей планеты в декабре. Он может обрушиться на три города Поволжья: Самару, Казань и Нижний Новгород.

Аверьянов отметил, что наиболее крупный метеорит достигает в поперечнике 25 метров, пишет РГ. А его масса может составлять более 20 тыс. тонн. «Эксперт отметил, что после вхождения в атмосферу «космический странник» может разрушиться. В этом случае поверхности Земли могут достигнуть лишь его фрагменты.

Он также не исключил, что метеорит пролетит сквозь атмосферу, не задев поверхность планеты.

Как писал «Новый День», над жизнью на Земле нависла серьезная угроза. По данным NASA, на Землю в 2036 году может рухнуть гигантский астероид Апофис, что сулит уничтожение всего живого. Апофис подойдет на опасное расстояние к Земле в 2029 и в 2036 годах. Предположительно, космический объект окажется в 32 тысячах километров от поверхности нашей планеты. Астероид весом 18 млн тонн может оказать гравитационное воздействие в первый свой приход, а во второй не исключено, что он упадет на Землю.

Силу удара о Землю астрономы оценивают в 880 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения мощность ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму, ранее оценили от 13 до 18 мегатонн. Даже если в момент столкновения части населения планеты удастся выжить, в последующем человечество добьют природные катастрофы – извержение вулканов, цунами и землетрясения, а к полному уничтожению жизни на Земле приведет ядерная зима.

Самара, Иван Гридин

Самара. Другие новости 21.11.17

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