На видео NASA обнаружили заслонившую Солнце таинственную планету

Исследовательский аппарат NASA для изучения Солнца Solar зафиксировал нечто странное – изображение светила, которое зонд передает на Землию в режиме реального время, внезапно заслонил некий круглый объект. Все это напоминает кадры неполного затмения.

Официальные представители NASA заявили, что в кадр попала Луна, однако эксперты поставили под сомнение данный факт. «Все это очень странно. В NASA продолжают настаивать на том, что это Луна, но по нашим данным, естественного спутника Земли вообще не должно было быть в том месте в тот момент времени», – заявили авторитетные уфологи.

Уфологи рассуждаю, если это не Луна, то, вероятнее всего, таинственная планета Нибиру.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 26.10.17

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