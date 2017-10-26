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Четверг, 26 октября 2017, 14:55 мск

российское информационное агентство 18+

Наука

На видео NASA обнаружили заслонившую Солнце таинственную планету

На видео NASA обнаружили заслонившую Солнце таинственную планету
Фото: скриншот с видео

Исследовательский аппарат NASA для изучения Солнца Solar зафиксировал нечто странное – изображение светила, которое зонд передает на Землию в режиме реального время, внезапно заслонил некий круглый объект. Все это напоминает кадры неполного затмения.

Официальные представители NASA заявили, что в кадр попала Луна, однако эксперты поставили под сомнение данный факт. «Все это очень странно. В NASA продолжают настаивать на том, что это Луна, но по нашим данным, естественного спутника Земли вообще не должно было быть в том месте в тот момент времени», – заявили авторитетные уфологи.

Уфологи рассуждаю, если это не Луна, то, вероятнее всего, таинственная планета Нибиру.

Вашингтон, Иван Гридин

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