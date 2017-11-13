Ученые: Солнце избавилось от пятен на своей поверхности

Количество пятен на Солнце, которые, как считается, являются главной характеристикой уровня активности на поверхности звезды, стремительно падает до нуля: в настоящее время на обращенной к Земле стороне не наблюдается ни одного пятна, говорится в сообщении лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

«Есть ли сейчас пятна на обратной стороне Солнца, сказать трудно, но исходя из фотографий Солнца две недели назад, когда эта сторона была обращена к Земле, пятна отсутствуют и там. Тем самым, наша звезда сейчас очень близка по внешнему виду к идеальному объекту, без каких-либо «недостатков», каким его и представляли люди до начала 17 века», – отметили ученые.

Пятна на Солнце, их число и размеры являются главным параметром для измерения 11-летнего солнечного цикла, наблюдения за которым насчитывает уже почти 270 лет. Раз в 11 лет число пятен достигает максимума, а примерно посередине между этими пиками снижается до наименьшего значения, называемого солнечным минимумом. Природа этих изменений оставалась непонятной на протяжении почти 200 лет, и лишь в середине XX века было установлено, что с шагом 11 лет меняется магнитное поле Солнца (поочередно усиливается и ослабляется).

Ученые выяснили, что пятна появляются в областях сильного поля. Магнитная и связанная с ней электрическая энергия Солнца являются основным «топливом» для солнечной активности (солнечные вспышки и выбросы вещества имеют в своей основе электрическую и магнитную природу). Как передает РИА «Новости», по этой причине в годы максимума солнечного цикла растет и «взрывная» активность Солнца. В годы минимума она, напротив, затухает.

Исходя из картины, которую мы наблюдаем сейчас, Солнце неотвратимо движется к очередному минимуму, который будет достигнут в конце 2018 – первой половине 2019 годов. На этом пути на Солнце сначала должны полностью исчезнуть сложные группы пятен и связанные с ними солнечные вспышки, что, похоже, уже произошло. Сейчас Солнце входит в третий этап, характеризующийся постепенным исчезновением пятен. Отдельные пятна, как и вспышки могут ненадолго появляться, что свидетельствует об угасании всплесков активности. Окончательное исчезновение пятен с Солнца может произойти уже в течение 2-3 ближайших месяцев.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.11.17

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