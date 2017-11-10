Астрономы наблюдали на Солнце редкую плазменную бурю

На Солнце зафиксировано редкое явление: плазменная буря породила на поверхности светила большую темную область. Уникальный снимок удалось сделать специалистам NASA.

По словам ученых, корональные отверстия на Солнце удавалось наблюдать лишь несколько раз за всю историю. Обычно облака заряженных частиц похожи на нити, которые натянуты как струны над поверхностью звезды. Крайне редко они «закручиваются».

В NASA отметили, что явление не представляет большой научной ценности. Однако то, что подобное происходит не часто, делает его достойным внимания.

Стоит отметить, что в последнее время солнечная активность необычайно возросла. На протяжении нескольких месяцев на звезде возникают мощнейшие вспышки, последствиями которых становятся магнитные бури на Земле. В такие дни земляне могут ощущать недомогание.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 09.11.17

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