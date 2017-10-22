Астрофизики в шоке: на Солнце обнаружена гигантская дыра

На Солнце обнаружена гигантская дыра, размер которой равен 1500 Землям. По одной из версий, внутри может находиться темная материя, по другой – возможно дыру заполняют слияния углерода и азота, которые под сильным давлением ведут себя совсем не так, как ожидали исследователи.

Огромная дыра на Солнце вызывает споры и беспокойство ученых. Они не могут спрогнозировать дальнейшее поведение светила, а также последствия этого космического происшествия для Земли. Несмотря на интерпретацию данных, полученных с Solar, закодированных в солнечном свете, эта часть солнечной материи нигде не была обнаружена, передает портал Terrnews.com.

Как полагают ученые, это открытие может свидетельствовать, что все ранние представления о светиле Солнечной системы могут оказаться ошибочными.

«Это очень жаркая проблема», – прокомментировал физик Стокгольмского университета Санни Вагноцци. Солнце важно не только потому, что оно обеспечивает Землю теплотой и светом, поддерживая тем самым жизнь на планете. Оно является также ключом к более широкому познанию Вселенной, эталон, по которому ученые измеряют звезды: их яркость, их возраст, насколько вероятно, что их солнечные системы будут поддерживать жизнь.

Ранее астрономы NASA неоднократно фиксировали огромные черные пятна на Солнце и связывали их появление с активностью светила. Летом прошлого года ученые NASA обнаружили на Солнце гигантскую дыру размером 1/6 площади звезды, что спровоцировало на Земле сильную магнитную бурю.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.10.17

«Не дождетесь»: министр культуры РФ сохранит за собой ученую степень доктора наук. / Пусть не расслабляются! Ученые запретили уступать место пожилым в транспорте. / Европейские ученые раскрыли загадку вспышек на Луне. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»