Ученые рассказали о гигантском сердце на Солнце: «Это знак землянам»

Необычная фигура, напоминающая сердце, появилась на Солнце вечером 2 октября, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Такой знак, размер которого составил около 1 миллиона километров, был сформирован на поверхности звезды магнитными полями.

По данным астрофизиков, внешний контур «сердца» был образован холодными магнитными петлями, выглядящими более темными, а в центре фигуры располагалась яркая активная область.

Фото знака сердца: northernlightsfestival.co.uk

Примечательно, что расположение «сердца» пришлось на ту точку солнечной поверхности, которая сейчас смотрит на Землю. «Не исключено, что наша звезда среди всей солнечной системы тем самым выразила особую симпатию именно Земле», – говорится в сообщении.

Фигура просуществовала на Солнце несколько часов, после чего постепенно «растворилась».

Как отмечают специалисты, «сердце» находилось в той области нашей звезды, из которой несколько дней назад к Земле пришел поток солнечного ветра, вызвавший сильную магнитную бурю.

Ранее, в сентябре на Солнце была зафиксирована серия мощнейших вспышек, которые к привели к сильным магнитным бурям на нашей планете.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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