Вторник, 10 октября 2017, 14:04 мск

российское информационное агентство 18+

Здоровье

В конце недели Землю накроет аномальная магнитная буря

В конце недели Землю накроет аномальная магнитная буря
Фото: NASA

Синоптики предупредили о том, что в ближайшее время Земли достигнет новая порция солнечного ветра. В результате в конце недели на нашей планете разыграется сильнейшая магнитная буря.

Магнитосфера Земли будет «возмущенной» 11, 12 и 15 октября, а 13-14 октября земляне ощутят на себе влияние магнитной бури, сообщили РИА «Новости» в погодном центре «Фобос».

«В эти дни обычно возрастает вероятность каких-то технических неисправностей и аварий», – рассказали специалисты центра. Возможны перебои в работе средств связи и различных электронных устройств.

Кроме того, люди с повышенной метеочувствительностью могут испытывать дискомфорт.

Москва, Зоя Осколкова

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© 2017, РИА «Новый День»

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