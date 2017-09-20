NASA запустит исследовательский зонд на Солнце

В 2018 году Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) готовит беспрецедентную миссию. Зонд Parker Solar Probe приблизится к Солнцу на 6,4 миллиона километров.

45 лет назад космический аппарат Helios 2 приближался к звезде на 43,2 миллиона километров, то есть почти в семь раз дальше, чем планируется в этот раз. Новый зонд окажется ближе к Солнцу, чем Меркурий, сообщается на сайте NASA. От палящих лучей станцию защитит композитный материал.

С помощью Parker Solar Probe можно будет лучше изучить светило. Получить новую информацию о солнечной короне и солнечном ветре. Зонд поможет точнее прогнозировать и «космическую погоду» около Земли, на которую влияет звезда.

В частности, данные, переданные аппаратом, помогут исследователям лучше понимать, как солнечные вспышки влияют на магнитную сферу нашей планеты.

Напомним, за последний месяц на Солнце произошло несколько мощнейших выбросов, которые провоцировали на Земле сильную магнитную бурю.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 19.09.17

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