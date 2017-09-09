На Солнце зафиксирована еще одна вспышка

На Солнце произошла еще одна вспышка: ее зафиксировала обсерватория солнечной динамики. По данным NASA, она произошла в том же районе, что и 6 сентября, но ее мощность в 10 раз слабее (категория M8.1). Это шестая значительная вспышка за неделю.

Как уже сообщал «Новый День», серия вспышек на Солнце началась 4 сентября, за трое суток зафиксировано 11 коронарных выбросов. 6 сентября астрономы присвоили высочайшую категорию солнечной вспышке, подобное происходило в 2005 году. На следующий день похожий по мощности выброс вызвал помехи в радиосвязи в США и Европе.

8 сентября в 11:00 мск астрономы вновь зафиксировали экстремально сильный выброс класса X. «На Земле происходит магнитная буря уровня 4 по 5-балльной шкале. Сила события примерно в 10 раз большая, чем предсказывалось. В Канаде, находящейся сейчас на ночной стороне Земли, наблюдаются сильные полярные сияния на высоких и средних широтах. Буря носит планетарный характер», – заявили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН), отметив, что облако плазмы подошло к орбите Земли примерно на 12 часов раньше прогнозируемого срока. Сейчас магнитное поле выброса «сжигает» линии поля «голубой планеты».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 08.09.17

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