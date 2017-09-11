«Солнцетрясение» продолжается: на звезде произошла новая мощная вспышка

Астрономы зафиксировали четвертую за неделю мощнейшую вспышку на Солнце. Ученые присвоили уровень X8.2 новому выбросу. Впрочем, последствия для Земли будут менее тяжелыми, чем от предыдущих вспышек. Можно сказать, Солнце само оградило землян от огромного облака плазмы, сообщают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).

«Не в силах сжечь всю энергию, непрерывно вбрасываемую сейчас в атмосферу Солнца вместе со всплывающими из его глубин магнитными потоками, наша звезда избавилась от «проблем» одним мощным взрывом – вспышкой уровня X8.2, ставшей второй по силе с 2005 года, и уступающей лишь своей прямой предшественнице, случившейся четырьмя днями ранее», – говорится на сайте ФИАН.

Солнце буквально бомбит Землю тяжелыми частицами. Космический коронограф LASCO С3, находящийся в 1,5 млн км от нашей планеты, первым принял удар, его детектор засыпан следами от попадания вспышечных частиц. То же самое испытывают и околоземные спутники, а также ионосфера Земли, отмечают астрономы.

По словам ученых, в этот раз последствия произошедшего на Солнце взрыва будут менее заметны для землян. Группа солнечных пятен, которая и стала причиной вспышек, достигла правого края солнечного диска и ушла за горизонт. В каком-то смысле можно сказать, что на этот раз Землю от нового взрыва заслонило само Солнце. На нашу планету придут лишь периферийные области выброса с относительно низкой плотностью и скоростью, не способные причинить серьезных неприятностей. Основной удар примет на себя Венера, которая оказалась на центральной линии вспышек.

Согласно прогнозам астрономов, есть вероятность, что мощный выброс был последним перед длительной спячкой Солнца. Впрочем, может быть и так, что активность звезды будет возрастать, тогда это стоит рассматривать как серьезное отклонение от 11-летнего цикла.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.09.17

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