Воскресенье, 10 сентября 2017, 20:45 мск

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Наука

Вторая вспышка «черной» категории произошла на Солнце

Вторая вспышка «черной» категории произошла на Солнце
Фото: NASA

Повышенная активность Солнца обеспокоила ученых. NASA опубликовало видео двух самых мощных за последние 12 лет вспышек небесного светила. В общей сложности за последние три дня зафиксировано 11 коронарных выбросов, данное поведение не является нормальным для нашей звезды, утверждают исследователи.

Для определения интенсивности солнечной активности астрономы пользуются специальной шкалой, в которой уровень вспышек измеряется от зеленого минимума до фиолетового максимума. 6 сентября ученые зафиксировали выброс, который лежит за пределами разработанной системы расчета и соответствует «черной» категории. Еще одна мощная вспышка произошла 7 сентября в 18.00 мск, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева.

Таинственная активность звезды впервые была отмечена 4 сентября и продолжается до сих пор, пишут «Известия». В процессе этих вспышек Солнце выбросило в космическое пространство большое количество вещества, которое спровоцирует сильные магнитные бури на Земле.

Накануне помехи радиосвязи были зафиксированы на территории Европы и Соединенных Штатов. Эксперты не исключают, что явление подобного масштаба может привести к отказу в работе и космической техники.

К тому же магнитная буря может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с хроническими заболеваниями.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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© 2017, РИА «Новый День»

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