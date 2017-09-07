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Вспышка на Солнце: в Московском регионе возможно северное сияние

Вспышка на Солнце: в Московском регионе возможно северное сияние

Сверхмощная вспышка на Солнце, которая произошла 6 сентября, может вызвать «северное» сияние в Москве. Об этом сообщил Главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачёв.

«Не любая вспышка на Солнце влияет на Землю, но в данном случае видно, что вспышка произошла довольно близко к центру солнечного диска, поэтому навскидку последствия будут», – Богачёва RT.

По словам ученого, одним из последствий вспышки станет то, что серверное сияние будет наблюдаться не только в районе полюсов, но и в средних широтах. «И не исключено даже, что до Москвы», – отметил он.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», последняя вспышка на Солнце была самая мощная за последние 12 лет – ей присвоили X9,3 балла из 10 возможных. В результате в ближайшие пару дней на Земле возможны нарушения различных коммуникации – GPS и радиосвязи.

Кроме того, с 7 по 9 сентября на Земле прогнозируют мощнейшую магнитную бурю. В эти дни даже здоровые люди могут испытывать вялость и усталость.

Геомагнитное возмущение также приведет к увеличению количества ДТП и росту смертности в дорожных авариях. Как отмечают специалисты, завтра также нужно будет быть предельно внимательными детям младше 12 лет.

Москва, Мария Вяткина

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