Вспышка на Солнце: в Московском регионе возможно северное сияние

Сверхмощная вспышка на Солнце, которая произошла 6 сентября, может вызвать «северное» сияние в Москве. Об этом сообщил Главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачёв.
«Не любая вспышка на Солнце влияет на Землю, но в данном случае видно, что вспышка произошла довольно близко к центру солнечного диска, поэтому навскидку последствия будут», – цитирует Богачёва RT.
По словам ученого, одним из последствий вспышки станет то, что серверное сияние будет наблюдаться не только в районе полюсов, но и в средних широтах. «И не исключено даже, что до Москвы», – отметил он.
Как ранее сообщал РИА «Новый День», последняя вспышка на Солнце была самая мощная за последние 12 лет – ей присвоили X9,3 балла из 10 возможных. В результате в ближайшие пару дней на Земле возможны нарушения различных коммуникации – GPS и радиосвязи.
Кроме того, с 7 по 9 сентября на Земле прогнозируют мощнейшую магнитную бурю. В эти дни даже здоровые люди могут испытывать вялость и усталость.
Геомагнитное возмущение также приведет к увеличению количества ДТП и росту смертности в дорожных авариях. Как отмечают специалисты, завтра также нужно будет быть предельно внимательными детям младше 12 лет.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 07.09.17
Суд приговорил захватчика банка с коробкой соли к 12 годам «строгача». / «Завтра будет много ДТП, следите за детьми»: в РАН рассказали о рисках от супервспышки на Солнце. / 700 млн рублей предложили сэкономить на гостиницах для чиновников. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»