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«Завтра будет много ДТП, следите за детьми»: в РАН рассказали о рисках от супервспышки на Солнце

«Завтра будет много ДТП, следите за детьми»: в РАН рассказали о рисках от супервспышки на Солнце
Фото: nasa.gov

Ведущий научный специалист Пултовской обсерватории РАН Георгий Гончаров предупредил о резком росте числа дорожных аварий в пятницу, 8 сентября, из-за мощнейшей вспышки на солнце. Ученый также заявил, что необходимо быть особенно внимательным детям до 12 лет.

Ранее астрономы зафиксировали самый мощный за последние 12 лет взрыв на Солнце. Вспышке присвоен максимальный балл, при этом солнечная активность находится на наивысшем «черном» уровне. Рекордная солнечная вспышка приведет к возникновению сильной геомагнитной бури, которая разыграется на Земле с 7 по 9 сентября. В эти дни возможны помехи в радиосвязи, а в средних широтах не исключено появление полярного сияния. Мощнейшую магнитную бурю почувствуют метеозависимые граждане. В эти дни даже здоровые люди могут испытывать вялость и усталость.

Гончаров сообщил, геомагнитное возмущение также приведет к увеличению количества ДТП и росту смертности в дорожных авариях. «Завтра вечером количество ДТП и смертность в ДТП резко возрастут», – цитирует специалиста РЕН ТВ. Он также предупредил, что завтра нужно будет быть предельно внимательными детям младше 12 лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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© 2017, РИА «Новый День»

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