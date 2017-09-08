Третья вспышка класса X на Солнце: на Земле бушует магнитная буря планетарного масштаба

На Солнце продолжается небывалая активность. Астрономы зафиксировали третью мощнейшую вспышку. Пока ученые пытаются предсказать последствия природного явления, землянам советуют меньше загорать из-за повышенного уровня радиации.

Серия вспышек началась 4 сентября, за трое суток зафиксировано 11 коронарных выбросов. 6 сентября астрономы присвоили высочайшую категорию солнечной вспышке, подобное происходило в 2005 году. На следующий день похожий по мощности выброс вызвал помехи в радиосвязи в США и Европе.

Облако плазмы с Солнца пришло на Землю на 12 часов раньше ожидаемого срока. Первым солнечный удар встретил прибор ACE, работающий в 1 млн. км от нашей планеты, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).

Сегодня в 11:00 мск астрономы вновь зафиксировали экстремально сильный выброс класса X. «На Земле происходит магнитная буря уровня 4 по 5-балльной шкале. Сила события примерно в 10 раз большая, чем предсказывалось. В Канаде, находящейся сейчас на ночной стороне Земли, наблюдаются сильные полярные сияния на высоких и средних широтах. Буря носит планетарный характер», – говорится на сайте ФИАН.

Последствия столь сильной солнечной активности трудно предсказать с достаточной точностью. Поэтому эксперты советуют меньше бывать на солнце, передает РЕН ТВ. «Мощная радиация. Для человека это – облучение и, соответственно, опухоль. Онкология. Это самое страшное, – заявила астроном, кандидат геолого-минералогических наук Людмила Константиновская. – Особенно страшно тем, что в открытом космосе никакой защиты нет. Поэтому в это время лучше всего не загорать. И больше всего, как ни странно, страдают на Северном полюсе, потому что туда как бы стекается вся энергия».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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