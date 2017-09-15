Мощные вспышки на Солнце могут привести к гибели Земли

Астрофизики обеспокоены поведением Солнца в последние недели. Мощные вспышки высших категорий могут говорить о том, что оболочка звезды находится в критическом состоянии. Некоторые ученые считают, что наше светило стремительно превращается в сверхновую. В этом случае всему живому на Земле грозит неминуемая гибель.

По словам российского физика Ивана Назаренко, мощные выбросы, зафиксированные в сентябре, указывают на то, что Солнце готово взорваться, пишет «Московский комсомолец». Прорыв оболочки звезды приведет к тому, что в космос выплеснется огромное количество энергии, эквивалентное той, которую звезда вырабатывала в течение предыдущих 10 тысяч лет.

О катастрофе на Солнце земляне узнают через восемь минут. «Все небо охватит сияние от яркого белого пламени, излучаемого взорвавшейся звездой. Мощность этого свечения будет такова, что ночь на планете исчезнет», – рассказал Назаренко.

Большая часть жизни погибнет в первые минуты, уцелевшую флору и фауну добьет запредельная космическая радиация. Температура на Земле поднимется до 3-5 тысяч градусов, и вся вода испарится в атмосферу.

Впрочем, у малой части биологической жизни есть шансы выжить. Солнце превратится в красного гиганта, а после этого станет белым карликом, в результате орбита Земли сместится, что поможет нашей планете немного остыть. Однако в этом случае существует вероятность, что Земля столкнется, например, с Марсом, подобная катастрофа может уничтожить обе планеты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.09.17

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