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Ученые: Марс слетит с орбиты и врежется в Землю

Ученые: Марс слетит с орбиты и врежется в Землю
Фото: NASA

Американские астрофизики опровергли теорию о том, что планеты Солнечной системы движутся только по своим предсказуемым орбитам. В далеком будущем, по словам ученых, Марс изменит свой путь и столкнется с Землей.

Исследователи Университета Мэдисона в Висконсине нашли доказательство теории «хаотичности Солнечной системы», изучая слои известняка и сланца в каньоне реки Колорадо в Северной Америке. Согласно их утверждению, изменения климата, а также вероятность катаклизмов, зависит от процессов, происходящих на орбитах.

В настоящее время Солнечная система устойчива, однако так будет не всегда. Математическая модель, построенная астрофизиками, показывается, что через несколько миллиардов лет эксцентриситет орбиты Марса вырастет, и его направление движения в космосе пересечется с орбитой Земли. В результате катастрофа неизбежна.

Ученые отмечают, что подобное уже происходило в далеком прошлом. В частности, из-за столкновения Земли с планетой Тэей появилась Луна.

Добавим, ранее российские астрофизики предположили, что мощные вспышки высших категорий на Солнце могут говорить о том, что оболочка звезды находится в критическом состоянии. Некоторые ученые считают, что наше светило стремительно превращается в сверхновую. Затем Солнце станет красным гигантом, а после этого белым карликом, в результате орбита Земли сместится, что поможет нашей планете немного остыть. Однако в этом случае существует вероятность, что Земля столкнется с Марсом, подобная катастрофа может уничтожить обе планеты.

Мэдисон, Служба информации РИА «Новый День»

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© 2017, РИА «Новый День»

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