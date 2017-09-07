Рекордная вспышка на Солнце принесет на Землю мощнейшую магнитную бурю

Астрономы зафиксировали самый мощный за последние 12 лет взрыв на Солнце. Вспышке присвоен максимальный балл, при этом солнечная активность остается на наивысшем «черном» уровне. Земляне почувствуют последствия вспышки в ближайшие несколько дней. Возможны помехи в радиосвязи, а также полярное сияние в средних широтах.

Мощнейшая вспышка стала результатом слияния двух крупнейших групп солнечных пятен, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН). «События такой мощности относятся к наиболее крупным, которые только способна производить наша звезда и которые формируются лишь при очень редких, уникальных условиях, – как правило, на стадии пика солнечной активности», – отмечают ученые.

За последние двадцать лет наблюдений за Солнцем было всего пять вспышек большей силы, со времени последней из них прошло 12 лет. В Обсерватории солнечной динамики (SDO) – космической обсерватории NASA, которая изучает нашу звезду, нынешней вспышке присвоили балл X9.3 (из 10 возможных).

Выброс излучения такой силы не может не повлиять на Землю. Вредная радиация не пройдет через атмосферу планеты, однако могут быть нарушены различные коммуникации, в частности, GPS и радиосвязь.

Кроме того, с 7 по 9 сентября на нашей планете разыграется мощнейшая магнитная буря, которую почувствуют метеозависимые земляне. В эти дни даже здоровые люди могут испытывать вялость и усталость.

Уровень рентгеновского излучения уже сейчас превышен, отмечают эксперты, в результате вполне вероятно жители даже средних широт смогут наблюдать полярное сияние.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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