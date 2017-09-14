Сильнейшая магнитная буря и уходящее бабье лето: что принесут в Москву выходные

Конец нынешней недели и выходные в Москве будут по-осеннему переменчивым: температурный фон будет понижаться, возобновятся дожди. При этом геомагнитная обстановка прогнозируется крайне напряженная – вплоть до пятницы будет бушевать сильнейшая за последние 20 лет магнитная буря.

Согласно прогнозам Гидрометцентра РФ, бабье лето постепенно уходит из центральной полосы России. Сегодня в Москве и Подмосковье температура поднимется до 21 градусов, но местами ожидается порывистый ветер до 15-20 метров в секунду, возможны осадки.

В ночь на пятницу, 15 сентября, ожидается дождь, однако температура в столице поднимется до 22 градуса, по области – до 23. При этом порывы ветра сохранятся.

В субботу температура в регионе опустится до 20 градусов. В воскресенье, 17 сентября, ожидаются кратковременные дожди. Температура ночью опустится до +7 градусов, днем ожидается от 15 до 20 градусов.

Как отмечает директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д.В. Скобекльцына Михаил Панасюк, геомагнитная ситуация в ближайшие два дня будет крайне неблагоприятной.

По его словам, недавние вспышки на Солнце спровоцировали на Земле мощнейшую за последние 20 лет магнитную бурю, передает портал «Экономика сегодня».

Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы нужно быть готовым к обострениям болезней. Кроме этого, у людей со слабой психикой могут наблюдаться психические отклонения.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.09.17

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