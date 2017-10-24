Землян ждет полугодие мощных магнитных бурь

Сотрудники лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) предупредили о магнитной буре, которая с вероятностью около 65% обрушится на Землю с 24 по 27 октября. Выводы ученые сделали на основе наблюдений за солнечным ветром и магнитным полем нашей звезды.

Так, мощные геомагнитные возмущения эксперты ожидают 6-7 ноября. Ранее из-за обрушившегося на Землю потока солнечного ветра магнитные бури бушевали на Земле в течении 5 дней с 11 по 15 октября. В лаборатории рентгеновской астрономии Солнца пояснили, что в ближайшее время конфигурация солнечного ветра не изменится. В связи с этим землянам придется жить в ритме магнитных бурь, которые будут повторяться каждые две недели. Не исключено, что ситуация не поменяется в ближайшие месяцы.

«В свое следующее состояние Солнце должно перейти в середине 2018 года, когда с поверхности светила исчезнут последние активные области и пятна, а вместе с ними и потоки плотного солнечного ветра – последние источники геомагнитных возмущений», – рассказали ученые.

Затем, полагают эксперты, на Солнце произойдет «затишье» – будет достигнут минимум солнечного цикла, что случается с нашей звездой каждые 11 лет. Впрочем, ученые отмечают, что какие-либо прогнозы делать рано, так как солнечный цикл зачастую мало предсказуем.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.10.17

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