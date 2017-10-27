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Пятница, 27 октября 2017, 10:58 мск

российское информационное агентство 18+

Наука

Уфолог снял на видео пролетевший сквозь Солнце НЛО

Уфолог снял на видео пролетевший сквозь Солнце НЛО

Уфолог, ведущий канал на YouTube под названием Bruce Sees all, опубликовал видеоролик, на котором неопознанный летающий объект пролетает сквозь Солнце.

По словам исследователя, загадочное явление он наблюдал с помощью оборудования, приобретенного за средства своих подписчиков. В ролике видно, как некий объект на большой скорости подлетает к звезде, а затем погружается в нее и через некоторое время вылетает с другой стороны небесного тела.

Подписчики канала тут же предположили, что это космический корабль пришельцев. Вероятно, он пролетел сквозь Солнце, чтобы изучить состав звезды.

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