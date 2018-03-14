В ближайшее время Землю накроет сильнейший магнитный шторм

В ближайшие две недели нашей планете предстоит выдержать сильнейшие геомагнитные возмущения, вызванные вспышками на Солнце. По словам ученых, последствия магнитного шторма ощутят на себе не только метеозависимые люди. Кроме того, из строя могут выйти электроприборы и даже система GPS.

Земля вошла в чрезвычайно широкий поток плотного солнечного ветра и будет испытывать его воздействие на протяжении ближайших тринадцати дней, сообщают специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской Академии наук.

По прогнозам ученых, наиболее плотные области потока солнечной плазмы настигнут нашу планету 18 марта, после чего геомагнитные возмущения сменятся магнитными бурями. Еще две «волны» пройдут 22 марта и 26 марта. После этого геомагнитная обстановка должна стабилизироваться

По данным NASA, магнитный шторм начнется на Земле уже сегодня. Влияние солнечной вспышки, которую специалисты считают мощнейшей с начала года, ощутят все земляне. Возможна головная боль, слабость, перепады артериального давления. Медики настоятельно рекомендуют отказаться от активного отдыха и спорта в это время.

Энергетический заряд может вывести из строя летательные аппараты и спутники на орбите планеты, а также электроприборы на поверхности Земли. Вероятны сбои в системах глобального позиционирования и радиосвязи.

Кроме того, геомагнитные возмущения станут причиной Северного сияния, которое смогут наблюдать жители северных районов США, Англии и Шотландии.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.03.18

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