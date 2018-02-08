На Солнце произошла мощнейшая с октября 2017 года вспышка

На Солнце была зафиксирована самая крупная с октября 2017 года вспышка. Ее зафиксировали около 18:00 по московскому времени 7 февраля. Балл вспышки ученые оценили как C8.1, что приблизительно в 10 раз меньше, чем высший балл солнечных вспышек, обозначаемый буквой X, сообщили лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН).

Вспышка стала завершением самого крупного за последние несколько месяцев всплеска солнечной активности, который наблюдается с 4 февраля. За эти дни поток рентгеновского излучения от Солнца вырос приблизительно в 10 раз. Повышенным в настоящий момент является и уровень радиоизлучения Солнца.

Ученые отмечают, что зафиксированный рост активности Солнца является не вполне обычным, так как это происходит на фоне развивающегося минимума солнечного цикла. «Есть ощущение, что Солнце просто сжигает таким образом последние остающиеся от предыдущего цикла магнитные поля. Место, где наблюдаются сейчас вспышки, – экватор Солнца – совпадает с представлениями современной теории солнечного цикла, согласно которым в ходе приближения к солнечному минимуму первыми с диска Солнца исчезают активные области на высоких широтах, потом на средних и последними «умирают» экваториальные активные области и группы пятен. В настоящий момент диск Солнца, действительно, полностью очищен от пятен за исключением экватора», – пояснили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

На фото, предоставленном учеными, заметна крупная вспышка, напоминающая своими очертаниями пасть дракона, который извергает пламя.

Эксперты заверяют, что поводов для беспокойства нет – влияние произошедшей вспышки на Землю практически исключено из-за её значительного удаления от линии Солнце-Земля.

Москва, Иван Гридин

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