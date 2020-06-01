На Солнце произошла мощнейшая вспышка

Ученые считают, что на Солнце начался новый жизненный цикл. Об этом свидетельствуют вспышки, чья мощность является сильнейшей с 2017 года.
Обсерватория солнечной динамики (SDO), находящаяся в космосе между Землей и Солнцем, зафиксировала появление новых пятен на звезде. Вспышки могут быть предвестником нового солнечного цикла, как правило, начинающегося раз в 11 лет.
Предположительно, Солнце «выходит из спячки», однако сказать об этом с полной уверенностью астрономы смогут только через несколько месяцев наблюдений.
Впрочем, пока мощность вспышек не настолько сильная, чтобы землянам было чего опасаться, сообщается на сайте NASA. Эти явления хоть и могут нарушить передачу сигнала сотовой связи и GPS, но не способны повлиять на здоровье людей.
Последний раз мощные вспышки класса активности Х были зафиксированы осенью 2017 года. Тогда экипажу Международной космической станции пришлось перейти в специальное укрытие, чтобы не получить большую дозу радиации.
Вашингтон, Зоя Осколкова
Вашингтон. Другие новости 02.06.20
В Арктике нашли колонии движущегося мха. / Эпидемиолог объяснил причины низкой смертности от Covid-19 среди азиатов. / Лето может помочь человечеству победить Covid-19 – британский ученый. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube