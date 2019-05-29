Ученые связали развитие прямохождения у людей со взрывом сверхновой

Ученые Университета Уошберн (США) пришли к выводу, что ключевую роль в эволюции человека сыграли вспышки сверхновых, которые способствовали возникновению прямохождения у первых людей. Причина развития этого навыка окончательно не была доказана. Об этом сообщает портал Phys.org.

Исследователи считают, что космические лучи, бомбардировавшие Землю с наибольшей интенсивностью 2,6 млн лет назад, инициировали лавину заряженных частиц в нижних слоях атмосферы планеты. Ионизация, в свою очередь, спровоцировала появление большого числа гроз и молний. Частые лесные пожары вынудили древних приматов приспосабливаться к открытой местности, где наиболее выгодным был бипедализм (двуногость).

Также отмечается, хотя двуногие приматы существовали и раньше, они были преимущественно адаптированы к жизни на деревьях. При перемещении в саванны, гоминиды были вынуждены ходить от одного дерева к другому, что способствовало прямохождению. Последнее становилось выгодно при обитании в высокой траве, так как оно позволяло лучше высматривать хищников. Все это привело, в конечном итоге, к появлению двуногих предков человека – Homo habilis.

Известно, что в окрестностях Солнечной системы, на расстоянии от 163 до 362 световых лет от Земли, несколько миллионов лет назад происходили вспышки сверхновых. Это привело к накоплению изотопов железа-60 в морских отложениях. По расчетам, ионизация атмосферы должна была увеличиться в 50 раз, облегчая процесс образования молний. Как пишет «Лента.ру», в ближайшее время подобное событие маловероятно. Ближайшая потенциальная сверхновая – звезда Бетельгейзе – находится на расстоянии 652 световых лет и вспыхнет в течение следующего миллиона лет.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 29.05.19

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