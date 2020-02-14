Проект по исследованию Солнца обойдется в 20 млрд рублей

Разработка и создание космических аппаратов в рамках программы «Интергелиозонд» будет стоить более 20 млрд рублей. Проект направлен на изучение Солнца. Об этом рассказал директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова Владимир Кузнецов.

По его словам, первоначальная стоимость проекта оценивалась в 20 млрд рублей. Однако сейчас сумма выросла, передает РИА «Новости».

Последний российский спутник, целью которого было исследование Солнца, перестал работать десять лет назад. По Федеральной космической программе планировалось разработать и запустить два новых аппарата к 2025 году. Затем запуск проекта отложили на год, а после и вовсе приостановили из-за недостатка финансирования.

Предполагалось, что два спутника будут приближаться к звезде и по пути выполнять измерения на линии Солнце-Земля, совершая многократные гравитационные маневры у Венеры. Это бы позволило более детально изучить поверхность Солнца, исследовать солнечные вспышки и другие активные процессы, происходящие на звезде.

«Нас просили в свое время делать проекты, которые уникальны, на передовом уровне мировой науки. «Интергелиозонд» такой проект. Там очень много современных технологий, все новое. Европейские коллеги оценивает его как фантастический с точки зрения постановки научных задач и его масштабности. Осталось только одно – его реализовать», – заключил Кузнецов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.02.20

В генах африканцев нашли признаки «призрачного» человека. / Ученые обнаружили белок для эффективной противовирусной защиты. / Робота-супермикрохирурга успешно испытали на 20 женщинах. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»