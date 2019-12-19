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Четверг, 19 декабря 2019, 15:03 мск

Новости Наука

Китайские ученые готовятся к запуску искусственного Солнца

Фото: NASA

Ученые в Китае уже в следующем году собираются запустить устройство на базе ядерного синтеза, которое в народе получило название «искусственное Солнце». Температура установки будет в 13 раз превышать температуру в центре звезды.

HL-2M Tokamak – часть экспериментального проекта, работа над которым происходит на национальном уровне. Над разработкой устройства трудятся специалисты Китайской национальной ядерной корпорации.

По сути, китайские ученые создают свой аналог солнца в лабораторных условиях, используя сложнейшие приборы для удержания плазмы в стабильном состоянии. Внутри установки будут работать магнитные катушки, которые позволят заключить плазму в определенные рамки.

Температура устройства должна достигнуть отметки выше 200 млн градусов. Этот показатель в 13 раз превышает температуру в центре Солнца. Предполагается, что HL-2M Tokamak станет эффективным источником практически безграничной энергии.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

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