Китайские ученые готовятся к запуску искусственного Солнца

Ученые в Китае уже в следующем году собираются запустить устройство на базе ядерного синтеза, которое в народе получило название «искусственное Солнце». Температура установки будет в 13 раз превышать температуру в центре звезды.
HL-2M Tokamak – часть экспериментального проекта, работа над которым происходит на национальном уровне. Над разработкой устройства трудятся специалисты Китайской национальной ядерной корпорации.
По сути, китайские ученые создают свой аналог солнца в лабораторных условиях, используя сложнейшие приборы для удержания плазмы в стабильном состоянии. Внутри установки будут работать магнитные катушки, которые позволят заключить плазму в определенные рамки.
Температура устройства должна достигнуть отметки выше 200 млн градусов. Этот показатель в 13 раз превышает температуру в центре Солнца. Предполагается, что HL-2M Tokamak станет эффективным источником практически безграничной энергии.
Пекин, Служба информации РИА «Новый День»
Пекин. Другие новости 18.12.19
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