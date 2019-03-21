Солнце «проснулось» после зимней спячки

Ученые сообщили о резком росте солнечной активности. По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, индекс вспышечной активности впервые за несколько месяцев достиг жёлтого уровня.

Согласно выводам астрономов, сейчас на Солнце также наблюдается две достаточно большие активные области. Накануне и сегодня впервые за долгое время были зарегистрированы 3 вспышки класса C, их пиковое значение составило 3,5 по 10-балльной шкале.

Ученые отмечают, что конфигурация и местоположение наблюдающихся магнитных потоков совпадает с положением магнитного пояса 24-го цикла. При этом, как поясняют эксперты, это является довольно странным обстоятельством, учитывая, что максимум данного цикла был 7 лет назад и пришелся на 2012 год

«На Солнце продолжает сгорать «топливо» предыдущего цикла. Таким топливом являются магнитные поля, которые формируются под поверхностью Солнца и выносятся потоками плазмы наружу вместе с избыточной энергией. Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области. Пока же новый 25-й цикл не подаёт никаких сигналов, свидетельствующих о его близком начале», – отмечают в лаборатории.

Как сообщал «Новый День», в начале марта ученые заявили, что на Солнце практически началась зима – солнечная активность упала так низко, что компьютерные приборы не могут ее зафиксировать.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.03.19

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